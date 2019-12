Dybala nella storia della Supercoppa Italiana | è il miglior marcatore

Leggi la notizia su calcionews24

(Di domenica 22 dicembre 2019) Paulo, con la rete messa a segno a fine primo tempo, è diventato ilcompetizione La Juve riesce ad agguantare a fine primo tempo la Laziofinale dicon un tap-in sotto porta di. Con la rete messa a segno a Ryad, l’argentino vola a quota 4 marcature in finale di, tutte contro la Lazio: è ora ilcompetizione (superati Del Piero, Eto’o, Shevchenko e Tevez). Leggi su Calcionews24.com

OptaPaolo : 4 - Paulo #Dybala ha segnato 4 reti in finale di Supercoppa Italiana, tutte contro la Lazio: è ora il miglior marca… - Lore2261984 : RT @OptaPaolo: 4 - Paulo #Dybala ha segnato 4 reti in finale di Supercoppa Italiana, tutte contro la Lazio: è ora il miglior marcatore nell… - LiliumBiancoNe1 : Matuidi era da rosso e qua non c'è nessun dubbio, ma Leiva su Dybala era anche quello da rosso. Secondo voi il WC d… -