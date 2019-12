Durham mette nel mirino l’ex capo della Cia (Di domenica 22 dicembre 2019) Il Procuratore John Durham sta esaminando il ruolo svolto dall’ex direttore della Cia John Brennan nelle prime fasi dell’indagine sul Russiagate. Lo riferisce il New York Times, che spiega come Durham abbia chiesto alla Cia il registro delle e-mail e delle chiamate di Brennan e le sue conversazioni con gli altri funzionari della comunità d’intelligence nonché con il bureau e con l’ex direttore dell’Fbi James Comey. Come spiega il Nyt, gli avvocati di Brennan hanno spiegato che il loro cliente “non ha fatto nulla di male” e ha lanciato correttamente l’allarme sulle interferenze russe nelle elezioni del 2016: nei mei scorsi l’ex capo della Cia, acerrimo nemico del Presidente Donald Trump, ha spiegato alla Msnbc che avrebbe risposto alle domande di Durham qualora fosse stato necessario. “Mi sento a posto per quello che abbiamo ...

