Due vittime al giorno e due feriti all’ora | i dati dell’Osservatorio pedoni

(Di domenica 22 dicembre 2019) Gaia e Camilla, due ragazze di 16 anni, sono morte nell’impatto la sera del 21 dicembre. L’incidente è avvenuto a Roma su corso Francia, dove le due giovani sono state travolte da una Renault Koleos guidata da un ragazzo di 20 anni. Iche muoiono ogni anno in Italia sono tantissimi e in aumento. Nel 2018 sono stati 612, il 2% in più rispetto al 2017, e il 7,4% in più rispetto al 2016. Mentre ha luogo questa mattanza, due persone vengono ferite sulla strada ogni ora. In totale, nel 2018 isono stati 20.700: 9.465 uomini e 11.235 donne. Lo rivela l’Ufficio studi Asaps, sulla base deiraccolti da Aci-Istat, che ha anche identificato Roma come la città col maggior numero di decessi: l’anno scorso sono morte 59 persone che camminavano per le strade della capitale. Seguono Milano (24) e Torino (12). Gli anziani sono la categoria più a ...

