Due sedicenni sono morte | travolte da un' auto a Roma

Leggi la notizia su agi

(Di domenica 22 dicembre 2019) Avevano 16 anni le due ragazzine investite e uccise da un'questa notte a mezzanotte e mezza su Corso Francia, all'altezza di via Flaminia, nel quartiereno di Ponte Milvio. A bordo dell', una Renault Koleos, un ragazzo di 20 anni. Le due ragazze erano probabilmente dirette a Ponte Milvio (comunque stavano per ricongiungersi con un gruppo di amici dall'altra parte della strada a scorrimento veloce), zona della movida capitolina, esul colpo. L'investitore si è fermato per prestare soccorso ed è stato successivamente preso in consegna dai vigili urbani diCapitale, impegnati nei rilievi insieme con la Polizia. Al momento dell'incidente su quella zona della città si è abbattuto un violento nubifragio e la strada era bagnata. I rilievi non hanno ancora stabilito l'esatta dinamica dell'incidente.

zazoomnews : Roma sono Gaia e Camilla le due sedicenni investite e uccise a Corso Francia - #Camilla #sedicenni #investite… - dileguossi : RT @Corriere: Gaia e Camilla, chi erano le ragazze di 16 anni investite e uccise nella zona della movida - laregione : Due sedicenni investite e uccise nella Roma della movida -