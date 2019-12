Disney+ | il trailer che annuncia il debutto in Italia

Leggi la notizia su movieplayer

(Di domenica 22 dicembre 2019)si prepara allo sbarco innei primi mesi del 2020 e per ricordarlo è stato diffuso anche unche anticipa alcuni dei contenuti disponibili. Con unricorda a tutti i futuri utentini che l'ora delnel nostra Paese, prevista per il prossimo mese di marzo 2020, si avvicina ogni giorno di più. L'annuncio dello sbarco anche indella piattaforma streaming della Disney risale allo scorso novembre. Al momento i dettagli su quella che sarà l'offertanel nostro Paese non sono ancora disponibili, ma sappiamo per certo che non tutti i contenuti saranno disponibili contemporaneamente. Intanto questa prima clip, però, dà già un'idea di quali contenuti sicuramente arriveranno immediatamente anche nel nostro Paese: classici come Mary Poppins, l'intera saga ...

paologranvi : RT @leganerd: Disney+ ecco il trailer che annuncia l’arrivo del servizio in Italia ? - GiorgioPStream : Disney+ ecco il trailer che annuncia l'arrivo del servizio in Italia - MatuDoubleT : RT @leganerd: Disney+ ecco il trailer che annuncia l’arrivo del servizio in Italia ? -