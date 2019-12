Disastro Banca Popolare di Bari | l’ombra della corruzione su Bankitalia

Leggi la notizia su thesocialpost

(Di lunedì 23 dicembre 2019) Le indaginiProcura difanno emergere un quadro fosco sulladi, una delle maggiori del Sud Italia. Sullo sfondo emerge una gestione familiare che ha attinto a piene mani tramite bonus e gettoni di presenze nel cda. Mentre lafalliva, il consiglio di amministrazione non lesinava aumenti ai suoi membri, mentre dava continue linee di credito a imprese finite inrotta. La lente dei magistrati potrebbe ora spostarsi anche sullad’Italia che, come anticipa La Repubblica, sarebbe coinvolta nella non limpida acquisizione diTercas da partePop. Il crollobarese potrebbe costare quasi un miliardo agli italiani, dopo la decisione del salvataggio da parte del governo. L’operazione ha creato non pochi scontri all’interno del governo.di: i sospetti diversoIl ...

alexbarbera : Quel prestito da mezzo miliardo a Tercas e una fusione che non andava fatta. Ecco gli errori di Banca d’Italia nel… - LaPerlaBagni : L’ombra della Lega sul disastro della Banca Popolare di Bari - SimoneSalazzari : RT @PiramideRossa: L’ombra della Lega sul disastro della Banca Popolare di Bari -