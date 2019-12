Diretta Reggio Emilia Venezia | risultato 29-30 | 10' | streaming | equilibrio all' avvio

Diretta/ Sassuolo Chievo primavera - risultato finale 1-1 - : Artioli trova il pareggio! : Diretta Sassuolo Chievo primavera: risultato finale 1-1. Intenso pareggio per la partita, anticipo della 13giornata del campionato primavera 1.

LIVE Barcellona-Real Madrid 0-0 - la Liga in Diretta : finisce in pareggio la sfida più attesa. Pagelle e highlights : LIVE Barcellona-Real Madrid, IL CLASICO IN DIRETTA CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 95′ finisce Barcellona-Real Madrid 0-0. 94′ I due allenatori rinunciano a fare il terzo cambio. 92′ Carvajal si prende un giallo per un brutto fallo su Ansu Fati. 90′ Ci saranno cinque minuti di recupero. 88′ Vidal lancia per Ansu Fati che serve Suarez che non riesce a tirare per l’opposizione di Varane. 86′ ...

LIVE Barcellona-Real Madrid 0-0 - la Liga in Diretta : finisce il primo tempo in pareggio : LIVE Barcellona-Real Madrid, IL CLASICO IN DIRETTA CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20.50 Match che inizialmente parte a tinte blaugrana ma poi il Real Madrid prende possesso del campo e va comincia a tirare in porta pericolosamente con Pique che salva sulla linea, fiammata anche di Messi che chiama Sergio Ramos al miracolo. A tra poco per il secondo tempo. 46′ Fine primo tempo, Barcellona-Real Madrid 0-0. 46′ Ammonito ...

LIVE Sampdoria-Juventus 1-1 - Diretta Serie A 2020 : pareggio di Caprari a meno di 10 minuti dalla fine del primo tempo. : LIVE Sampdoria-Juventus, DIRETTA Serie A IN TEMPO REALE CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 43′ Recupera la Juve che va in contropiede, Dybala steso da Jankto a centrocampo, giallo per il ceco, primo ammonito della gara. 42′ Rimessa in zona d’attacco per i blucerchiati, batte Murillo. 41′ Goal del pareggio che ha dato fiducia alla Samp che aggredisce ora l’avversario con maggiore intensità. 40′ ...

LIVE Liverpool-Monterrey 1-1 - Diretta Mondiale per club 2019 : finisce il primo tempo in pareggio! : LIVE LIVERPOOL-MONTERREY IN DIRETTA: SEMIFINALE IN tempo REALE CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 46′ finisce il primo tempo! LIVErpool-Monterrey 1-1. 45′ Ci sarà un minuto di recupero. 43′ Miracolo di Barovero! questa volta esce in anticipo su Keita e non permette il tocco sotto! 41′ Pabon prova il cross in mezzo ma respinge Gomez. 39′ Crea il panico Salah dentro l’area di rigore saltando Vangioni ...

Diretta/ Reggio Audace Padova - risultato 1-0 - streaming video Rai : Soleri insidioso : Diretta Reggio Audace Padova streaming video Rai: risultato live per la partita, posticipo del girone B di Serie C, lunedì 16 dicembre 2019,.

Diretta/ Reggio Audace Padova - risultato 1-0 - streaming video Rai : sblocca Kargbo! : DIRETTA Reggio Audace Padova streaming video Rai: risultato live per la partita, posticipo del girone B di Serie C, lunedì 16 dicembre 2019,.

Diretta/ Reggio Audace Padova - risultato 0-0 - streaming video Rai : Pesenti va ko : Diretta Reggio Audace Padova streaming video Rai: risultato live per la partita, posticipo del girone B di Serie C, lunedì 16 dicembre 2019,.

Diretta/ Reggio Audace Padova - risultato 0-0 - streaming video Rai : si comincia : DIRETTA Reggio Audace Padova streaming video Rai: risultato live per la partita, posticipo del girone B di Serie C, lunedì 16 dicembre 2019,.

Diretta Reggio Audace Padova/ Streaming video Rai : la coppia d'oro Marchi-Scappini : Diretta Reggio Audace Padova Streaming video Rai: orario, quote, probabili formazioni e risultato live per la partita del girone B di Serie C.

Diretta Reggio AUDACE PADOVA/ Video streaming Rai : parità nelle ultime tre sfide : DIRETTA REGGIO AUDACE PADOVA streaming Video Rai: orario, quote, probabili formazioni e risultato live per la partita del girone B di Serie C.

LIVE Fiorentina-Inter 1-1 - Serie A calcio in Diretta : Vlahovic ferma sul pareggio la squadra di Conte. Pagelle e highlights : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 22.52 Montella salva la panchina con la scelta di Vlahovic al posto di uno spento Chiesa, il giovane classe 2000 si inventa un gol in contropiede firmando la rete del pareggio, Inter che ne esce con due squalificati per la prossima partita Brozovic e Lautaro Martinez contro il Genoa. 96′ Fine della partita, Fiorentina-Inter 1-1. 95′ Inter che si riversa tutta dentro l’area di ...

Diretta/ Como AlbinoLeffe - risultato finale 0-0 - video tv : pareggio senza reti! : Diretta Como AlbinoLeffe. Streaming video e tv, quote e risultato live del match valevole per la diciannovesima giornata del campionato di Serie C

LIVE Roma-Wolfsberg 1-1 - Europa League 2020 in Diretta : immediato pareggio austriaco - autorete di Florenzi : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16′ La Roma prova ora a prendere in mano il pallino del gioco, Diawara e Veretout cercano di orchestrare, continua però la pressione alta dei giocatori in maglia bianca che chiudono bene gli spazi. 14′ Dalla bandierina va Jordan Veretout, colpo di testa di Federico Fazio con Kofler che blocca la sfera. 13′ Incursione sulla sinistra di Diego Perotti che costringe Schmitz a mettere ...