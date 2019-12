DIRETTA Juventus-Lazio | LIVE Supercoppa Italiana 2019 | orario d’inizio | canale | tv

Leggi la notizia su oasport

(Di domenica 22 dicembre 2019) Oggi, 22 Dicembre, è il grande giorno della, contendersi il trofeo saranno. Sarà Rihad (Arabia Saudita) il palcoscenico di questa sfida che si preannuncia avvincente, appassionante, vibrante, incerta e aperta a qualsiasi risultato. I bianconeri partono con i favori del pronostico ma i biancocelesti hanno tutte le carte in regola per fare il colpaccio come sono riusciti qualche settimana fa in campionato. Di certo sarà il manifesto del calcio italiano nel mondo, anche in considerazione del fatto che scenderanno in campo la prima e la terza della classifica di Serie A. Per quanto concerne le probabili formazioni, Maurizio Sarri si affiderà alla coppia Ronaldo-Dybala, alle loro spalle dovrebbe agire Bernardeschi. Il tecnico bianconero non è ancora intende proporre il tridente con Higuain in un match così importante. Simone Inzaghi non ha dubbi con il ...

