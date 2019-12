Dinamo Sassari-Virtus Bologna oggi in tv | orario d’inizio | programma | streaming Serie A

Leggi la notizia su oasport

(Di domenica 22 dicembre 2019) La partita di cartello della quattordicesima giornata diA 2019-2020 di basket è quella chepomeriggio, a partire dalle ore 17.00, vedrà opposteal “Palaserradimigni”. C’è grande attesa per lo scontro al vertice tra la capolista e la squadra seconda in classifica, al momento separate da quattro punti: i sardi con una vittoria accorcerebbero prepotentemente a due sole lunghezze di distacco, mentre le V nere sbancando il palazzetto sassarese darebbero una grande prova di autorità e renderebbero ancora più stabile la propria posizione in vetta. La squadra di Gianmarco Pozzecco proviene da quattro successi consecutivi traA e Champions League, che hanno regalato ulteriore spinta a un ottimo avvio di stagione. La, invece, ha fatto ancora meglio finora, dal momento che può vantare il record di 11-1 in campionato (unico ...

