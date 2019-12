Diletta Leotta non nasconde più il suo debole per CR7 – VIDEO

(Di domenica 22 dicembre 2019)e Cristiano Ronaldo, la bella giornalista esce allo scoperto! Il gesto via Instagram dedicato esclusivamente al portoghese non è passato inosservato.e Cristiano Ronaldo, ha fatto parecchio rumore l’intervista su DAZN. Per la qualità della stessa ma anche per una certa complicità tra i due. Un’intesa anche strana volendo, dal momento … L'articolononpiù il suoper CR7 –proviene da www.inews24.it.

Leggi la notizia su inews24

MatteoSantato : W Diletta Leotta ???????? - realmadridvcv : RT @todundleben: Ma perché io non riesco a vederla la sconvolgente bellezza di Diletta Leotta non capisco - RamaTrash8 : @RobertaMancinix QUELLA CON DILETTA LEOTTA? RASSEGNATI, FINO ALLO SFINIMENTO LA MANDERANNO -