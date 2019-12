Di Maio | Mai più casi come la Popolare di Bari

Leggi la notizia su blogo

(Di domenica 22 dicembre 2019) Luigi Di, ministro degli Esteri del governo Conte 2, ha rilasciato oggi una lunga intervista al quotidiano Il Sole 24 Ore. Dando sostanzialmente ragione al suo ex alleato Matteo Salvini, il leader del Movimento 5 Stelle ammette che ci siano responsabilità di Banca d’Italia nel crac della Bancadi. "Che qualcosa non funzioni nella vigilanza bancaria credo ormai sia sotto gli occhi di tutti - sottolinea Di- . Serve una riforma che dia al Parlamento più voce in capitolo, con le giuste precauzioni, nella scelta dei vertici, e la vigilanza va riformata per essere maggiormente incisiva negli interventi preventivi".In questi giorni la maggioranza di governo è stata molto criticata proprio per il salvataggio della BPB, ma Diassicura che non ci saranno sconti per nessuno: "Chi ha sbagliato deve pagare", evidenzia ancora il ministro, aggiungendo che "il ...

