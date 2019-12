Di Maio attacca Bankitalia | “Il suo silenzio è imbarazzante”

Leggi la notizia su newsmondo

(Di domenica 22 dicembre 2019) L’intervista di Dia Il Sole 24 Ore: “faccia autocritica, il suoè imbarazzante. Va riformato il sistema”. ROMA – Lunga intervista ai microfoni de Il Sole 24 Ore per Luigi Diche ha duramenteto: “Palazzo Koch deve fare autocritica, il suoè imbarazzante“. Il leader del MoVimento 5 Stelle chiede agli alleati un intervento per modificare il sistema di vigilanze: “Credo che qualcosa non funzioni e ormai penso che questo sia sotto gli occhi di tutti. Serve una riforma che dia al Parlamento più voce in capitolo, con le giuste precauzioni, nelle scelta dei vertici, e la vigilanza va riformata per essere maggiormente incisiva negli interventi preventivi“. Luigi Disulla Banca Popolare di Bari: “Episodi simili non devono succedere pi” Il ministro degli Esteri è ...

