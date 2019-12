Di Maio annuncia | A marzo Stati Generali del M5S Toninelli sarà il

Leggi la notizia su huffingtonpost

(Di domenica 22 dicembre 2019) “Ieri, in occasione della riunione con i facilitatori, è nato un gruppo di lavoro che sarà coordinato da Daniloper attivare il percorso per gliche saranno a”. Loil capo politico del Movimento 5 Stelle, Luigi Di. “L’obiettivo è lavorare a una nuova carta dei valori del Movimento. Dopo aver messo in sicurezza il governo, e chiuso una manovra per tutelare i cittadini, adesso pensiamo al futuro del Movimento 5 Stelle”, conclude Di.Il leader M5S assicura poi che il governo è compatto sulla questione della revoca delle concessioni autostradali. “Che sia chiaro: bisogna avviare unpercorso che ci porti alla revoca delle concessioni autostradali”, scrive in un post. “Chi si oppone a tutto questo di sicuro non fa il bene del Paese. Sono sicuro che anche in questa ...

