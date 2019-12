Destiny 2 accoglie il leggendario Saint-14 e i suoi dialoghi esilaranti alla Torre

Leggi la notizia su eurogamer

(Di domenica 22 dicembre 2019) Grazie alle ultime missioni di2, i giocatori sono finalmente riusciti a salvare ilTitano-14. Ora, la sua nave è approdata nell'hangar dellae subito fuori di essa è possibile incontrare il personaggio in carne ed ossa.L'arrivo di-14 porta con se nuove ulteriori missioni e altrettante ricompense, ma i giocatori si sono innamorati di lui per ben altro: i.Vi basterà restare vicino a lui per sentirlo parlare e offrire icommenti sulla situazione. Fra le interazioni più interessanti, nel caso indossiate il suo iconico elmo, egli vi proporrà di fare uno scherzo ai danni di Zavala. L'utente di reddit, Honestly Just Vibin, ha stilato una lista di tutti idi-14, consultabili a questo indirizzo. Aspettatevi anche qualche commento sui piccioni.Leggi altro...

