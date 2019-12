Demi Lovato torna single e si vendica dell' ex cancellandolo dai social

Leggi la notizia su ilgiornale

(Di domenica 22 dicembre 2019) Sandra Rondinita, la cantante sembra provare molto rancore nei confronti'ex al punto da aver voluto cancellare ogni foto insieme e ogni messaggio dai suoi, come se lui, almeno online, non fosse mai esistito nella sua vita Sembrano tirare un sospiro di sollievo i fan diche, alla notizia che la loro beniamina aveva rotto con la sua nuova fiamma,il moo Austin Wilson, hanno inondato idi commenti entusiasti perché finalmente "ha capito che essere aveva accanto". Wilson non era mai piaciuto alla fanbasea popstar che, scampata per miracolo a una overdose e dopo un duro periodo di disintossicazione in un rehab, aveva preso a frequentare un moo noto per l’abuso di alcolici e i fan si erano preoccupati perché "quella roba lì deve vederla nemmeno in foto" e "non può stare con qualcuno che può tentarla a ricadere...è ...

