Dei buoni vicini

Leggi la notizia su bigodino

(Di domenica 22 dicembre 2019) Gli anziani meritano di vivere in pace con le condizioni minime necessarie in una casa decente. Ma non è sempre così, come è successo a una coppia di settant’anni in Brasile, la cui casa era in condizioni disumane, ma grazie a un gruppo dicaritatevoli, la loro realtà è cambiata. Doña María, 74 anni , e Joel , 79 anni, sono una coppia di nonni che vivevano in condizioni deplorevoli, in una piccola casa fatta di tronchi di legno. Con il desiderio di avere un nuovo modo di vivere, hanno chiesto un prestito per costruire una nuova casa. Iniziò la costruzione, ma Joel si è ammalato, e il denaro venne utilizzato per un’operazione alla prostata che ha richiesto un ingente somma di denaro. La coppia è molto rispettata e apprezzata da tutti i. Reinaldo Figueiredo di Ariquemes Barbosa, che è stato uno di quelli che si è preoccupato di più per loro, è andato a visitarli ...

profondo : RT @alexbardi22: Alcuni deputati del #M5S si sono iscritti al concorso per farsi assumere a tempo indeterminato dalla Camera dei Deputati.… - touchvlaurinah : non ho mai fatto la lista dei buoni propositi ma per l’anno nuovo vorrei rispettare almeno questi qui, ci riuscirò? boh chi lo sa - Laura64135537 : RT @cozzmat: La verità su #CheccoZalone è semplicissima: La sua comicità e la sua satira ha un problema: NON APPARTIENE al Club dell'int… -