Dalla finanza etica alla decarbonizzazione | l’impegno di Poste Italiane

Bombole di gas difettose sequestrate Dalla finanza : “Potevano esplodere” : sequestrate dalla Guardia di Finanza 119 Bombole di gas all'interno di un'azienda privata. Erano tutte a rischio esplosione perché prive di collaudo, revisione e perfino certificazione di possesso. Le indagini partite proprio da un incidente del genere, con una bombola di gas esplosa in un'abitazione: a ritrovo, le Fiamme Gialle sono riuscite a risalire all'azienda venditrice.Continua a leggere

Castellanza - altri 3 quintali di “botti” in condizioni di pericolo sequestrati Dalla Finanza : La Guardia di Finanza di Milano e Varese è intervenuta ieri a Castellanza dove è stato scoperto un magazzino con oltre 305 kg di “botti” di Capodanno conservati in maniera pericolosa. Alla mezza tonnellata di giochi pirotecnici illegali tolto dal mercato clandestino in questi ultimi giorni si aggiunge un sequestro di ulteriori 305 chili di materiale esplodente nei confronti di un soggetto di nazionalità ...

Fondazione Open - “l’elenco delle società individuate Dalla Finanza”. Attesa per ricorso al Riesame di Bianchi e Carrai : In Attesa che il Tribunale del Riesame di Firenze fissi l’udienza per decidere se accogliere le richieste di due degli indagati nell’inchiesta della procura sulla Fondazione Open, sono emersi i nomi di tutti i finanziatori – società e imprenditori – individuati dalle Fiamme gialle. In un articolo la Repubblica riassume i nomi già emersi nei giorni scorsi e ne aggiunge altri. Quindi nell’elenco troviamo British ...

Centro scommesse abusivo - scoperto e sequestrato Dalla Guardia di Finanza a Pescara : Pescara - I militari del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza di Pescara, hanno sottoposto a sequestro una sala scommesse abusiva nel Centro di Pescara. Il sequestro è stato disposto dal G.I.P. del Tribunale di Pescara, su richiesta della locale Procura della Repubblica, a conclusione di un’attività d’indagine condotta dalle Fiamme Gialle pescaresi nel mese di novembre. Il Centro scommesse abusivo è ...

Dalla Guardia di Finanza alla magistratura - ecco i concorsi per migliaia di posti : La nuova rassegna periodica dei concorsi pubblici frutto della collaborazione tra Il Mattino e la Fondazione Gazzetta Amministrativa della Repubblica Italiana evidenzia numerose opportunità di...

Droga - Fabrizio Piscitelli a capo della banda del «Grande raccordo criminale» smantellata Dalla Finanza : L’organizzazione «inondava di coca» Roma. Per i giudici al vertice c’era Diabolik, capo ultrà della Lazio ucciso ad agosto. Dalle intercettazioni emerge il suo comportamento imprudente: «Non capisce che arriva un matto e gli tira una sventagliata sul portone»

Autostrada A26 - creato un bypass e aperta una corsia per ogni senso di marcia. Perquisiti Dalla finanza gli uffici di Spea. Toti : «Ho chiesto di avere pedaggi gratis in Liguria» : Vertice tra la ministra De Micheli e Aspi. Ripercussioni sul traffico sul nodo Autostradale e cittadino genovese, Bucci: «Mezzi Amt gratis fino a cessata emergenza»

Fondazione Open - da Romeo al gruppo Gavio e la lobby del tabacco : ecco i finanziatori dell’ex cassaforte di Renzi perquisiti Dalla Finanza : “Accertare quali siano in dettaglio, i rapporti instauratisi tra la Fondazione Open e i soggetti finanziatori della Fondazione”. È la chiusa del decreto di perquisizione, emesso dalla procura di Firenze, che ha portato ieri la Guardia di Finanza in undici città a caccia di documenti e carte per approfondire l’ipotesi di reato di finanziamento illecito ai partiti. I pm indagano, a vario titolo, anche per appropriazione indebita ...

Canile lager scoperto Dalla Guardia di Finanza - denunciata famiglia di 4 persone : Chieti - Cani di razza e costosi, ma tenuti in una struttura lager, in condizioni igienico-sanitarie precarie: 61 animali, cuccioli e fattrici, costretti a vivere tra i loro escrementi, al buio e senza spazi sufficienti per la crescita, sono stati trovati in un casolare fatiscente nella periferia del comune di San Vito Chietino. L'allevamento abusivo era gestito da due coniugi sanvitesi, di 66 e 72 anni, e dai loro figli di 43 e 33 anni, ...