Dal nodo prescrizione alla commissione banche | le 8 sfide per la maggioranza dopo la

(Di domenica 22 dicembre 2019) Più si avvicina il via libera definitivomanovra, atteso per lunedì 23 dicembre, più le fibrillazioni nellaaumentano. Una volta condotta in porto la manovra, il Conte due dovrà affrontare alcuni scogli che, chiusa la partita della legge di Bilancio, potrebbero minare la stabilità dell'esecutivo. Il primo mese del 2020 è la vera incognita. Entro il 12 gennaio ci sarà la conferma che le firme dei senatori sono sufficienti per sospendere il taglio a 600 degli onorevoli e affidarsiconsultazione popolare. Il 15 gennaio ci sarà il pronunciamento della Consulta su un altro referendum: quello della Lega sull’uninominale. Il 20 gennaio, ci sarà il voto sul caso Gregoretti: si vedrà se M5S voterà compatto contro Salvini. Infine il 26 ci sono le regionali in Emilia. Molti nodi verranno al pettine

