Da Death Stranding a Resident Evil 2 | i giochi con la miglior grafica del 2019

Leggi la notizia su optimaitalia

(Di domenica 22 dicembre 2019) Senza dubbio,è un videogioco non adatto a tutti. Lo immaginavamo fin dalla sua presentazione, l'ultima fatica di Hideo Kojima era destinata a dividere fortemente la critica - sia generalista che specializzata - così come i pareri dei "semplici" appassionati. C'è chi ha saputo cogliere il messaggio del creatore della Metal Gear Saga, che ha messo sul piatto un viaggio tra connessioni ed emozioni, chi invece ha bollato il titolo come un mero - e ripetitivo - simulatore di consegne. Quel che è certo è che l'action adventure con protagonista Sam Porter Bridges - interpretato per l'occasione da Norman Reedus, già noto al grande pubblico per il ruolo di Daryl Dixon nella serie TV The Walking Dead - regala a tutti i possessori di PlayStation 4 e PlayStation 4 Pro un comparto tecnico davvero notevole. Non a caso,Standing è stato inserito nell'ultimo video del portale ...

revsarms : I'm so sorry per tutti quelli che non giocano ai videogiochi solo perché non potete apprezzare a pieno i Tweet di B… - OptiMagazine : Da #DeathStranding a Resident Evil 2: i giochi con la miglior grafica del 2019 - Riccard68661670 : @AngoloDiFarenz Disegno assurdo hahaha tra l'altro, voglio proprio sapere cosa ne pensi di death stranding -