Da Chiara Ferragni a Laura Pausini | i vip scelgono la montagna per Natale

Leggi la notizia su ilgiornale

(Di domenica 22 dicembre 2019) Novella Toloni A pochi giorni dalsono molti i personaggi famosi che hanno lasciato la città per raggiungere località da sogno e trascorrere in famiglia le feste (meglio se in) Neve, caminetti scoppiettanti e hotel di lusso, ecco cosa preferiscono i personaggi famosi per godersi le festività in arrivo. A pochi giorni dali vip di casa nostra hanno già abbandonato le città per dirigersi verso mete da sogno e trascorrere in famiglia le feste. Dall'imprenditrice digitalealla cantante, da Martina Colombari a Cecilia Rodriguez tutte hanno le idee chiare:e (preferibilmente) neve. La prima a staccare la spina e ad entrare nel mood delle vacanze è stata, che dopo un anno di intenso lavoro si è rifugiata sulle montagne della Svizzera insieme al compagno Paolo Carta, i due figli di lui e la piccola Paola. La ...

