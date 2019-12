Cuneo | allarme in montagna per bufera di vento Soccorse 40 persone

Leggi la notizia su thesocialpost

(Di domenica 22 dicembre 2019) Paura nelle montagne del cunese, dove 40sono statea seguito di una violentadi. L’è scattato nella tarda mattinata di domenica; fin dal mattino diverse zone del Piemonte sono state interessate da intense raffiche didi40L’allerta è arrivata intorno alle 12 di domenica; Piemonte, località Bagnolo. Unadi neve con raffiche diarrivate a superare i 100 km/h ha sorpreso e bloccato decine di automobilisti in transito nella zona montana tra località Rucas, la stazione sciistica di Montoso a Bagnolo Piemone. Siamo nelle valli del Monviso a circa 1500 metri di altitudine. Lesaranno state circa una quarantina, per lo più famiglie con bambini. Auto bloccate per una tempesta di neve Nel vedere la tempesta e le sue conseguenze, ovvero una visibilità scarsissima, molti ...

