Croazia, sorpresa Milanovic: centrosinistra e conservatori vanno al ballottaggio (Di domenica 22 dicembre 2019) In Croazia saranno l’ex premier socialdemocratico Zoran Milanovic e la presidente uscente Kolinda Grabar Kitarovic ad affrontarsi al ballottaggio delle presidenziali in programma il 5 gennaio prossimo: sconfitto e fuor dai giochi resta invece l’esponente della destra sovranista, il cantante Miroslav Skoro. Come ha riferito la commissione elettorale, sulla base di oltre il 90% di schede scrutinate, a Milanovic è andato il 29,6% dei voti, a Kitarovic il 26,8%. Milanovic, scrive l’Ansa, stando ai primi dati, avrebbe vinto il primo delle presidenziali, e la sua affermazione, che gli exit poll stimano al 28,7% delle preferenze, arriva come una grande sorpresa rispetto a tutti i sondaggi degli ultimi mesi, inclusi quelli dell’ultima ora, che lo davano sempre al secondo posto. L’ottimo risultato di Milanovic è senza dubbio una forte spinta al centrosinistra ...

