Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

(Di domenica 22 dicembre 2019)indeldel. È stato lo stesso calciatore a raccontare l’accaduto postando su Instagram un video dellamessa a soqquadro. “Mi hanno rubato molte cose di valore, come borse, valigie, orologi, anelli, braccialetti e altre cose che avevano un valore per noi”, sottolinea, ringraziando Dio per aver protetto la sua famiglia e per il fatto che non ci fosse nessuno inin quel momento. Sulsta indagando la polizia e, dalle prime informazioni, l’ammontare dei preziosi rubati si aggirerebbe intorno ai. L'articoloindeldeldaproviene da Il Fatto Quotidiano.

Noovyis : (Cristian Ansaldi, ladri rubano in casa del giocatore del Torino: furto da 200mila euro) Playhitmusic - - ilfattovideo : Cristian Ansaldi, ladri rubano in casa del giocatore del Torino: furto da 200mila euro - TutteLeNotizie : Cristian Ansaldi, ladri rubano in casa del giocatore del Torino: furto da 200mila euro -