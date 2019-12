Corriere spagnolo intercettato con 2 chili di eroina nel bagaglio

Leggi la notizia su ilgiornale

(Di domenica 22 dicembre 2019) Sofia Dinolfo Sono stati i controlli dei finanzieri a portare alla luce quanto l'uomo nascondesse nel doppiofondo del, la droga, piazzata sul mercato, avrebbe fruttato più di 100mila euro Parte da Bruxelles con più di 2dinascosti nel doppiofondo del baglio e, appena arrivato in aeroporto, a Catania, viene scoperto dopo un controllo ed arrestato. Si tratta di un cittadino, V. P. J.C., giunto ieri all’aeroporto Fontanarossa del Capoluogo etneo. Andiamo con ordine per capire cosa è successo. I militari della guardia di finanza del comando provinciale erano in servizio in aerostazione per le attività relative al contrasto di traffico internazionale di stupefacenti occupandosi di verificare tutti i movimenti, nonché l’arrivo dei passeggeri provenienti dai Paesi considerati ad alto rischio. Nell’ottica delle verifiche che si sono susseguite è stato ...

