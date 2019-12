Cori contro Balotelli a Verona | c’è il primo indagato

Leggi la notizia su notizie

(Di domenica 22 dicembre 2019) Al 54esimo minuto di-Brescia, partita valevole per l’undicesima giornata del campionato di Serie A, dagli spalti dell’Hellas, si alzarono deiMario. Era il 3 Novembre 2019. L’attaccante del Brescia si infuriò e calciò la pallai tifosi, interrompendo il gioco per qualche minuto. A distanza di oltre un mese, c’è un: si tratta di uomo di origini venete trasferitosi ad Agrigento. L’uomo, si legge sul quotidiano veronese L’Arena, non frequentava la curva quando viveva nel Veronese e non andava mai allo stadio. Non appartiene a nessun gruppo di ultras e non è nemmeno un simpatizzante. L’uomo era tornato aper trovare alcuni amici.La procura diaveva aperto due fascicoli di indagine per violazione della legge Mancino sull’istigazione alla discriminazione razziale. Nel ...

