Congresso Lega | Bossi | “Giusto aiutare il Sud | altrimenti straripano come l’Africa”

(Di domenica 22 dicembre 2019): “Giustoil Sud,l’Africa” “Mi sembra giustoil Sud, mi sembra giusto, sennò se non li aiutiamo ‘a casa loro’e vengono qui. È un po’l’Africa”. Sono le parole di Umbertopronunciate ieri, 21 dicembre 2019, nel corso del suo intervento aldella. “La nostra gente del Nord – ha proseguito il senatùr – deve vivere tranquillamente e pagare meno residuo fiscale di 100 miliardi di euro”. Erano presenti tutti gli storici esponenti del Carroccio all’Hotel Da Vinci di Milano per ilche ha definitivamente cambiato la “pelle” di questo partito, il quale è arrivato all’ultima fase di un passaggio, già iniziato da tempo, che lo trasforma in una forza politica a vocazione unitaria e non più ...

