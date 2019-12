Conferenza stampa Sarri | «Se la Lazio continua così | c’è poco da fare»

Leggi la notizia su calcionews24

(Di domenica 22 dicembre 2019) L’intervento indi: l’analisi del tecnico dopo la sconfitta della Supercoppa italiana della Juventus contro laMaurizio, allenatore della Juventus, ha commentato il momento di forma incredibile della, fresca vincitrice della Supercoppa italiana. Ecco le dichiarazioni del tecnico in. CLICCA QUI PER LAINTEGRALE DI«Io ho sempre vinto contro laprima… E ora non credo che i miei si facciano condizionare da due partite. Può darsi che ora abbiano una condizione fisica superiore, magari tra due o tre mesi li portiamo via di peso dal campo. Sono in un momento magico: poi seno, c’èdaper tutti». Leggi su Calcionews24.com

juventusfc : ?? @bonucci_leo19: «Faremo una grande partita» ?? #Sarri: «Ci teniamo molto e abbiamo tante motivazioni» ?? Le parole… - juventusfc : Il Media Day dei bianconeri a Riad ???? ?? @PauDybala_JR ?? @13Szczesny13 ?? @2DaniLuiz ?? @aaronramsey ??… - SuperQuarkRai : Piero Angela presenta gli autori e i giovani divulgatori che lo affiancheranno in #Superquark+, ieri poco prima del… -