Concessioni | Autostrade per l’Italia contro il governo | nel Milleproroghe «rilevanti

(Di lunedì 23 dicembre 2019) Il Consiglio di amministrazione diper l’Italia ha preso in esame il testo della norma delsulleautostradali e, «pur non potendo conoscere la versione definitiva delle disposizioni – si legge in una nota inviata dall’azienda ai ministeri dei Trasporti e dell’Economia e alla Presidenza del Consiglio – ha ritenuto, come già sottolineato da Aiscat, che lo stesso presentiprofili di incostituzionalità e contrarietà a norme europee. Per tale ragione la società sta valutando ogni iniziativa volta a tutelare i diritti della stessa».per l’Italia, Aspi, si legge ancora nella nota, «ha appreso da organi di informazione che il Consiglio dei Ministri nella seduta del 21 dicembre, in sede di adozione del decreto legge “”, avrebbe approvato (con la formula salvo intese) delle ...

