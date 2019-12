Concessioni autostradali | Di Maio | “Battaglia di civiltà | avviare revoca” Zingaretti

Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

(Di domenica 22 dicembre 2019) Le infrastrutture erano una spina nel fianco del governo M5s-Lega. E sempre le infrastrutture restano un problema per il Conte 2 costituito da M5s e centrosinistra. La maggioranza si divide sulla norma del decreto Milleproroghe – approvato salvo intese dal consiglio dei ministri – che punisce i concessionari delle autostrade inadempienti e apre all’affidamento temporaneo ad Anas. Un testo avversato da Italia Viva con tutte le voci più autorevoli, dal leader Matteo Renzi al capodelegazione al governo, la ministra Teresa Bellanova. Ma che per il M5s “pone le basi per la revoca delle” e per il capo politico dei Cinquestelle Luigi Diè una “battaglia di“. Il segretario del Pd Nicola, un po’ in mezzo a queste due posizioni opposte, ha sottolineato che “non vanno fatti giudizi sommari o colpi di mano o ...

