Concerto di Capodanno | l’orchestra di Vienna cambia la marcia di Radetzky | “Il finale è

Capodanno a Napoli : Bollani - Silvestri e Cori per il Concerto in piazza Plebiscito : Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Grandissima attesa per il tradizionale concerto di Capodanno in piazza Plebiscito, che quest’anno vedrà protagonisti Daniele Silvestri, Stefano Bollani e Livio Cori. Tre grandi artisti del panorama musicale italiano che animeranno il Capodanno 2020 e intratterranno il pubblico in attesa del nuovo anno. L’attesa del nuovo anno in piazza Plebiscito è ormai un appuntamento tradizionale per i napoletani, ...

Firenze - Capodanno 2020 : niente Concertone ma 20 concertini. Gli eventi gratuiti nelle piazze e nei musei : La special night di Capodanno sarà curata da F-Light: 20 performance in 20 luoghi del territorio fiorentino, aspettando il 2020. L’arte e la cultura saranno le protagoniste di questo ultimo giorno dell’anno, con musei aperti, concerti gratis nelle piazze, spettacoli, attività e proposte per tutti i gusti. L’evento è promosso dal Comune di Firenze e organizzato da MUS.E

Capodanno 2020 Milano : in piazza Duomo Concerto di Myss Keta - Coma Cose e Lo Stato Sociale : Sono stati annunciati gli artisti che animeranno il Capodanno di Milano, ribattezzato quest'anno, con attenzione all'ambiente, "Milano Capodanno for future". Sul palco allestito, come ogni anno, in piazza Duomo, si avvicenderanno Myss Keta, i Coma Cose e Lo Stato Sociale. L'evento, promosso dal Comune di Milano, è organizzato da Artificio23 con la collaborazione di Rai Radio2.Continua a leggere

Capodanno 2020 Napoli : Bollani - Silvestri e Milva per il Concerto in piazza Plebiscito : Manca ancora l'ufficialità, ma potrebbero essere questi gli ospiti che animeranno il Capodanno 2020 a Napoli, con il classico concerto in piazza Plebiscito: Stefano Bollani, Milva, Daniele Silvestri e Ida Rendano. Il pianista e compositore milanese, proprio il 30 dicembre, riceverà la cittadinanza napoletana onoraria.Continua a leggere

Capodanno 2020 a Milano : il programma del tradizionale Concerto in piazza Duomo : Anche quest’anno non poteva mancare il tradizionale concerto di Capodanno 2020 a Milano in piazza Duomo. Un appuntamento che da anni raduna insieme centinaia di famiglie italiane e decide di artisti in un unico luogo per festeggiare insieme l’arrivo di un nuovo anno. L’evento è stato come sempre organizzato nei minimi dettagli, sia per quanto riguarda la programmazione delle esibizioni, che per la sicurezza, elemento ...

Capodanno 2020 con Carmen Consoli al Circo Massimo : info su orari del Concerto gratuito a Roma : L'amatissima cantante catanese Carmen Consoli in versione rock animerà al serata di Capodanno al Circo Massimo nell'ambito della Festa di Roma 2020. Ecco tutte le info sull'attesissimo spettacolo gratuito, orari, ospiti e programma. Tra gli artisti anche Skin, danza aerea e suggestivi fuochi d'artificio.Continua a leggere

Pisa. Teatro Verdi : presentato il Concerto di Capodanno 2020 : presentato giovedì mattina il programma del XXVIII concerto di Capodanno che si terrà come da tradizione il primo gennaio 2020

Capodanno in Campania : Salerno è pronta - a Benevento nessun ‘Concertone’ in piazza : Tempo di lettura: 2 minutiMancano 25 giorni al nuovo anno, le bottiglie di bollicine non sono ancora state adagiate nella ghiacciaia ed il countdown verso il nuovo anno è ancora lunghissimo (mancano circa 2milioni e 160mila secondi al 1 gennaio). Ma, come si dice in gergo, gli anni passano inesorabili e, il tempo di una scartata di regali ed un pokerino tra amici, che questo 2019 andrà in soffitta. E i campani lo festeggeranno a modo loro, ...

Martina Stella accende il Natale di Benevento - nessun “Concertone” di Capodanno : Tempo di lettura: 1 minutoBenevento – Emergono i primi particolari sul Natale 2019 di Benevento. Confermata la presenza di Martina Stella. Sarà l’attrice fiorentina, volto conosciuto per il film “L’ultimo bacio“, a inaugurare le festività nel capoluogo sannita. L’appuntamento è fissato per domenica 8 dicembre, quando si accenderanno le luci 3D nel centro della città e dell’albero che sarà montato a ...