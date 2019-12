Con lui durerà per sempre? Ecco 5 segnali anticonvenzionali per capirlo

Leggi la notizia su velvetgossip

(Di domenica 22 dicembre 2019) Pensi di aver trovato finalmente quello giusto, ma vorresti averne la conferma? Giustamente quando si inizia una nuova storia ci si entra quasi in punta di piedi cercando di fare attenzione a non farsi male. Se in passato infatti ci sono state parecchie delusioni in ambito amoroso èbene non adagiarsi immediatamente sugli allori in una nuova relazione e non credere per forza che lui debba essere il principe azzurro. Tuttavia fantasticare ed essere sognatrici nate sono le caratteristiche comuni di molte donne e forse è bene così: l’amore e le farfalle nello stomaco non possono mai mancare.per? “Lui mi sembra quello giusto” Hai iniziato questa nuova avventura da poco e lui ti sembra perfetto: ha tutte le qualità che stavi cercando in un uomo e tutte le volte che passi del tempo con lui vorresti che questi momenti non finissero mai. Capire se una ...

