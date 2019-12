Come d’incanto | trama | curiosità e cast del film con Patrick Dempsey

Leggi la notizia su tvzap.kataweb

(Di domenica 22 dicembre 2019) Domenica 22 dicembre, dalle 21.10 circa in poi su Rai3, va in onda ilDisney a tecnica mistad’incanto, uscito al cinema nel 2007 per la regia di Kevin Lima e prima pellicola da protagonista assoluta per la bravissima Amy Adams, oggi una delle attrici più apprezzate in assoluto del panorama hollywoodiano.d’incanto: trailerd’incanto:Nel regno animato di Andalasia, nel mondo delle fiabe, la giovane e spensierata Giselle sogna di incontrare un uomo con cui scambiare il “bacio del vero amore”. Un bel giorno, Giselle conosce Edward, il principe di Andalasia: i due si innamorano all’istante e decidono di sposarsi il giorno dopo. La perfida regina Narissa, matrigna di Edward, teme tuttavia che il matrimonio del figliastro comporterà per lei la perdita della corona; così, il giorno delle nozze, Narissa, che è anche una potentissima strega, ...

gesch96 : RT @nugellae: Segnalazione in tv Dom 22.12.19 14,3 I pinguini di Mr Popper Nove 14,4 La vera storia di Biancaneve It1 16,3 La sposa cadave… - nugellae : Segnalazione in tv Dom 22.12.19 14,3 I pinguini di Mr Popper Nove 14,4 La vera storia di Biancaneve It1 16,3 La sp… - indidrx : @lightsross @sunlikesme Imperdibile domani 'Come d'incanto'?? -