Come d’incanto | trama | cast | trailer e streaming del film in onda su Rai 3

Leggi la notizia su tpi

(Di domenica 22 dicembre 2019)d’incanto:delinsu Rai 3 Questa sera, 22 dicembre 2019, in prima serata su Rai 3 va ind’incanto,d’animazione del 2007 per la regia di Kevin Lima. La pellicola, prodotta dalla Walt Disney Pictures, è a metà fra il cartone animato ed il live action e vedeprotagonisti Amy Adams e Patrick Dempsey. Vediamo qui di seguito tutti i dettagli sul: la, il, ile dove vederlo in tv e ind’incanto: laLa pellicola d’animazione, un vero e proprio classico Disney, racconta la storia di Giselle (Amy Adams), principessa che dal mondo delle fiabe viene improvvisamente catapultata a Manhattan dalla perfida regina Narissa (Susan Sarandon), madre del principe che sta per sposare e sua rivale al trono. Giunta sulla Terra, Giselle incontra un affascinante ...

GOUVEIAFORUM : ?????????????????? ?????????? ????????????: ?????? ?????? come d’incanto — 21:20 ???????????? ???????????? miracolo della 34ª strada — 21:21 ?????? ??????… - adovrelena : RT @adovrelena: IO PRONTISSIMA PER LA PROGRAMMAZIONE NATALIZIA DISNEY RAI - Come d’incanto (Dom) - Alla ricerca di nemo (Lun) - Alla ricer… - zazoomblog : Come d’incanto La trama e il cast della commedia in onda su Raitre - #d’incanto #trama #della #commedia… -