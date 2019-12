Classifica Coppa del Mondo sci alpino 2019-2020 | le graduatoria dopo il gigante dell’Alta

Leggi la notizia su oasport

(Di domenica 22 dicembre 2019) Ladeldi sciha visto andare in archivio ildell’Alta Badia: queste le graduatoriela gara odierna, con lagenerale e quelle di specialità.GENERALEDELSCI1 KRISTOFFERSEN Henrik NOR 343 2 KRIECHMAYR Vincent AUT 312 3 PINTURAULT Alexis FRA 296 4 KILDE Aleksander Aamodt NOR 274 5 MAYER Matthias AUT 257 6 PARIS Dominik ITA 249DELSCI1 KRISTOFFERSEN Henrik NOR 193 2 KRANJEC Zan SLO 170 3 FORD Tommy USA 161SUPERDELSCI1 KRIECHMAYR Vincent AUT 196 2 MAYER Matthias AUT 184 3 KILDE Aleksander Aamodt NOR 156DISCESADELSCI1 FEUZ Beat SUI 160 2 KRIECHMAYR Vincent AUT 116 3 DRESSEN Thomas GER 112 4 PARIS Dominik ITA 104SLALOMDELSCI ...

sportface2016 : #Scialpino, la classifica di Coppa del Mondo aggiornata dopo lo slalom gigante in #AltaBadia: - sportface2016 : #Biathlon - La classifica di Coppa del Mondo maschile aggiornata - mii_iy14 : RT @pilloledivolley: 13ª RS anticipo: Monza piega Padova al tie break, la aggancia in classifica e tiene vive le speranza di Coppa Italia;… -