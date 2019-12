Leggi la notizia su repubblica

(Di domenica 22 dicembre 2019) Marco Gasperi, 30 anni, ex candidato sindaco del comune umbro, è sospettato di essere entrato in una sala scommesse con la pistola in pugno facendosi consegnare 4.500 euro. Lui nega: "Posso provare che ero altrove". Ma la procura gli ha appena notificato la chiusura delle...

lorenzoalu : Il 28 facciamo una tombola per finanziare @calibrofest 2020 (new economy scansati). Immagino che tanto sarete già t… - base1075 : RT @repubblica: Città di Castello, consigliere comunale m5s indagato per rapina [aggiornamento delle 12:30] - repubblica : Città di Castello, consigliere comunale m5s indagato per rapina [aggiornamento delle 12:30] -