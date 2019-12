Città di Castello | consigliere comunale M5S indagato per rapina a mano armata in una sala

Leggi la notizia su tpi

(Di domenica 22 dicembre 2019)M5Sperin unaslot Marco Gasperi,del M5S adi, in provincia di Perugia, èdalla procura della Repubblica di Perugia per unacommessa in unaslot. Gasperi, capogruppo del M5S al consiglio, è accusato di “aggravata”. I fatti si sono svolti lo scorso 10 aprile quando un uomo, con il volto coperto e armato di pistola, ha assaltato lascommesse “Gold Faraone”, facendosi consegnare 4500 euro da una dipendente. In un primo momento, i carabinieri avevano sequestrato l’arma utilizzata per lae alcuni indumenti indossati dal presunto responsabili. Ma è stata un’approfondita visione delle immagini dell’impianto di sicurezza ad aver dato una svolta alle indagini. I filmati e l’audio, oggetto di ...

fattoquotidiano : Città di Castello, consigliere M5s indagato per rapina aggravata. Lui: “Scambio di persona” - repubblica : Città di Castello, consigliere comunale m5s indagato per rapina [aggiornamento delle 12:30] - repubblica : Città di Castello, consigliere comunale m5s indagato per rapina -