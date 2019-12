Cinepanettoni di Natale | i più belli di sempre

Leggi la notizia su movieplayer

(Di domenica 22 dicembre 2019) Passiamo in rassegna i migliori, filone di film comici italiani legato principalmente a Massimo Boldi e Christian De Sica. Massimo Boldi, Christian De Sica, location esotiche, colonna sonora orecchiabile, gag demenziali e spesso di dubbio gusto: per anni questa è stata la formula del cinepanettone, sottogenere della commedia italiana associato principalmente alla Filmauro. Un filone che col passare degli anni è mutato, e ultimamente quasi scomparso: quest'anno né il comico milanese né l'attore romano saranno in sala durante il periodo natalizio. Per colmare l'assenza abbiamo deciso di fare un passo indietro, ricordando il meglio della loro attività congiunta: ecco quindi a voi i sette miglioridi. Ai fini di questo articolo abbiamo scelto solo i film che ...

