Cina, Sos lanciato da una cartolina di Natale: “Siamo prigionieri, ci costringono a lavorare” (Di domenica 22 dicembre 2019) Il colosso britannico dei supermercati, Tesco, ha annunciato di aver smesso di produrre cartoline di Natale in una fabbrica in Cina, dopo che una bambina londinese di 6 anni ha scoperto un messaggio di un prigioniero che lavorava lì: "Siamo dei prigionieri stranieri nella prigione di Qingpu, a Shanghai, in Cina. Siamo costretti a lavorare contro la nostra volontà. Per favore, aiutateci e avvertite un'organizzazione per i diritti umani".

