Leggi la notizia su oasport

(Di domenica 22 dicembre 2019) Non bastano due forature per fermare Mathieu van der(Corendon-Circus) dal conquistare un successo a dir poco epico in quel di, nella 6a tappa dideldi. L’iridato ha vinto unache resterà nella storia delal termine di un duello ricco di colpi di scena con il campione del Belgio Toon(Telenet-Fidea). Terzo posto per il compagno diCorné van Kessel, il quale ha superato all’ultimo giro il giovanissimo fenomeno britannico Tom Pidcock (Trinity), autore di una prestazione quasi al livello di quella dei primi due per trenta minuti, prima di calare, come sovente gli capita, nella seconda metà di. Dopo appena un giro nel mare di fango del Citadelcross di, in testa si è formata una coppia composta da Mathieu van dere Toon, l’unico capace di andare a riprendere il campione deldopo che ...

OA_Sport : Ciclocross, Coppa del Mondo 2019-2020: van der Poel vince una gara epica a Namur. Aerts nuovo leader - Cyclingtimenews : #ciclocross #Telenetucicxwc È ancora Mathieu Van der Poel. L'olandese mattatore anche nella prova di Coppa del mond… - zazoomnews : Ciclocross Coppa del Mondo 2019-2020: Lucinda Brand domina a Namur. Arzuffi e Lechner sottotono - #Ciclocross… -