Ciclocross | Coppa del Mondo 2019-2020 | Jakob Dorigoni 3° a Namur tra gli U23

(Di domenica 22 dicembre 2019) Italia che può sorridere per i risultati delle gare delle categorie giovanili della tappa didideldi. Tra gli U23bissa il podio dell’anno scorso cogliendo un buon terzo posto. Ad alzare le braccia al cielo lo svizzero Kevin Kuhn, già trionfatore a Berna, il quale ha preceduto l’azzurro e il neerlandese Ryan Kamp, quest’ultimo vincitore della volata per la piazza d’onore. Per, nonostante ci si potesse attendere anche un successo, questo è un risultato da non buttare. Il crossista nostrano, infatti, era all’esordio indel, dato che a causa di un infortunio si è visto costretto a iniziare la stagione appena un mese fa e ha subito dimostrato di essere uno dei più forti della sua categoria. Non dimentichiamoci, oltretutto, che non avendo ancora fatto punti in classifica era costretto, per via ...

