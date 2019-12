Chi sono i nuovi miliardari del 2019

Leggi la notizia su newsmondo

(Di domenica 22 dicembre 2019) Dall’ex moglie di Jeff Bezos al creatore della Starbucks cinese: ecco chidelsecondo Forbes. ROMA – Chidel? Ad eliminare tutti i dubbi è Forbes con la sua nuova classifica. Diversi i nomi che siaggiunti in questa graduatoria con i patrimoni che hanno raggiunto anche un miliardo di dollari. Chidel? Tra i nomipresenti in questa classifica c’è Tatyana Bakalchuk, ex insegnante di inglese che con il suo negozio online per rivendere i vestiti acquistati da un sito tedesco ha raggiunto 1 miliardo di dollari di patrimonio. Rientra nella graduatoria anche George Thomas Dave. Il giovane americano sin dal liceo ha iniziato a imbottigliare il kombucha. Un’idea che con il passare degli anni gli ha fatto creare un’azienda da un patrimonio di 900 milioni ...

