Chi erano Gaia e Camilla | le due ragazze investite e uccise nei pressi di Ponte Milvio a

Leggi la notizia su tpi

(Di domenica 22 dicembre 2019) Chi, le duea Roma Si chiamavanoVon Freymann eRomagnoli, le duenella notte tra sabato 21 e domenica 22 dicembre a Roma: ecco chile due giovani, che hanno perso la vita nel tragico incidente avvenuto neidi. Le due, entrambe 16enni, stavano attraversando Corso Francia quando, per motivi ancora da chiarire, sono state travolte da un’auto guidata da Pietro Genovese, figlio 20enne del regista Paolo, autore di popolari film quali Immaturi e Perfetti Sconosciuti. Roma, incidente a: duedi 16 anninella notte L’impatto è stato violentissimo e i mezzi del 118, arrivati in breve tempo sul luogo dell’incidente, non hanno potuto fare altro che constatare il decesso di entrambe.Romagnoli aveva con sé i documenti, ...

Corriere : Gaia e Camilla, chi erano le ragazze di 16 anni investite e uccise nella zona della mo... - fattoquotidiano : PRETI PEDOFILI Chi denuncia abusi potrà conoscere le decisioni prese dalla Santa Sede: i tribunali ordinari potrann… - acaitaliasati : Chi vi aveva avvisati che erano embrione di movimento paramilitare??? -