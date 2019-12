Checco Zalone e il razzismo | al CorSera | “La psicosi del politicamente corretto è atroce”

(Di domenica 22 dicembre 2019) Il giorno in cui Umberto Bossi pubblicamente dichiara che “i meridionali vanno aiutati a casa loro altrimenti straripano come gli africani” atocca finire sui giornali a spiegare che “l’unica cosa atroce qui è ladel. C’è sempre qualche comunità, o qualche gruppo di interesse, che si offende”. “Non si può dire più nulla. Se riproponessi certe imitazioni di dieci anni fa, tipo quella di Giuliano dei Negramaro, mi arresterebbero. Oggi non potrei scherzare come facevo, che so, su Tiziano Ferro, o sugli uominisessuali”. Lo fa in un’intervista ad Aldo Cazzullo, sul Corriere della Sera, che è in sé un pezzo di cabaret. Tra mille aneddoti, chissà se inventati o meno, in cui il regista-attore-cantante-comico-ecc… ridicolizza chi del suo nuovo pezzo, “Immigrato”, e del video annesso, non ...

