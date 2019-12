Checco Zalone «Celentano il mio mito | ecco perchè non sono andato ad Adrian»

Leggi la notizia su spettacoloitaliano

(Di domenica 22 dicembre 2019)rivela i motivi della sua assenza al programmaIn vista dell’imminente uscita di Tolo Tolo,ha rilasciato la prima intervista ufficiale al Corriere della Sera. Nella lunga conversazione con il quotidiano milanese,ha parlato anche di«È il mio. Innamorato pazzo, Il bisbetico domato, Asso: li ho visti tutti. Mi ha anche invitato alla sua trasmissione, ma non ci».ha spiegato i motivi della sua assenza al programma«Dovevo ancora finire il film, ero distrutto, non potevo fare tre giorni di prove. Maa pranzo con lui, l’ho visto lavorare.pazzo di. All’orchestra ha detto: questa canzone la interrompiamo qui. “Va beneo, ma perché?”. “Perché la so soltanto fino a qui”. Chiedo scusa pure a». Vi immaginateo ...

