Che Tempo che Fa su Rai 2 dalle 19 | 40 domenica 22 dicembre | ospiti Roberto Bolle

Leggi la notizia su dituttounpop

(Di domenica 22 dicembre 2019) Cheche Fa 22su Rai 2 alle 19:40 e alle 21 Glidi Fabio Fazio:, Antonio Conte e i Negramaro Prosegue l’appuntamento su Rai 2 con Fabio Fazio e la squadra di CheChe Fa diviso, come dall’inizio di questa stagione, nei blocchi di Cheche Farà19:40 e de Il Tavolo in seconda serata. Non mancheranno Luciana Littizzetto e Filippa Lagerback storiche partner di Fabio Fazio, oltre a Raul Cremona, il Mago Forest e Gigi Marzullo che animano lo spazio delle 19:40 Cheche Farà. La puntata è in live streaming su Rai Play e on demand nei giorni successivi. Alle 21 il CheChe Fa classico seguito dal segmento Il Tavolo con gli immancabili Nino Frassica, Mago Forest, Gigi Marzullo. GliAnche questa settimana tre esclusive per CheChe Fa tra cui l’allenatore dell’Inter ed ex CT della Nazionale Antonio Conte, ...

acmilan : ?? @IsmaelBennacer spoke to @MilanTV about his season so far and his New Year Resolution ? ?? Tempo di primi bilanci… - GabrieleMuccino : Retwittate, fate vedere il trailer di questo film che vi rapirà portandovi nella macchina del tempo delle vostre v… - matteorenzi : L'Italia dovrà decidere se giocare da protagonista la partita del proprio futuro o restare alla finestra come accad… -