Che tempo che fa | ospiti e anticipazioni di stasera 22 dicembre 2019

Leggi la notizia su termometropolitico

(Di domenica 22 dicembre 2019) Cheche fa:di22Domenica 22, dalle ore 21:00, andrà in onda su Rai 2 la tredicesima puntata di Cheche fa, programma televisivo condotto da Fabio Fazio dal 2003. Il talk show conta non solo la partecipazione fissa della comica e conduttrice radiofonica Luciana Littizzetto e della bella svedese Filippa Lagerbäck, ma anche di diversispeciali che variano in ogni puntata. Cheche fa:Tra glispeciali della puntata vedremo: Antonio Conte, l’allenatore di calcio, ex centrocampista italiano ritiratosi nel 2004, che è considerato uno dei più capaci in attività. L’attuale tecnico e allenatore dell’Inter si racconterà attraverso un’intervista e parlerà anche degli ottimi risultati raggiunti dalla sua squadra. È possibile che verrà toccata la questione ...

GabrieleMuccino : Retwittate, fate vedere il trailer di questo film che vi rapirà portandovi nella macchina del tempo delle vostre v… - matteorenzi : L'Italia dovrà decidere se giocare da protagonista la partita del proprio futuro o restare alla finestra come accad… - matteorenzi : Mara Carfagna è una persona perbene. E come tale non va tirata per la giacchetta. Deciderà lei. Certo è che c'è uno… -