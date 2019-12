Cetara | il sindaco Della Monica | “Situazione drammatica | siamo isolati dal mondo” AUDIO

Leggi la notizia su anteprima24

(Di domenica 22 dicembre 2019) Tempo di lettura: 1 minuto(Sa) – “dal mondo,senz’acqua, senza corrente”. La disperazione deldi, Fortunato, attraversa la linea telefonica e dà voce alla preoccupazione di tutta la cittadinanza. La cittàcostiera amalfitana è chiusa tra due frane, l’ultima delle quali avvenuta nel tardo pomeriggio di ieri ,nei pressi dell’hotel Cetus, ha portato via con la frana di alcuni terrazzamenti, anche il parapettostrada statale 163. “Abbiamo portato in salvo tutte le persone stanotte ed ora sto aspettando il direttore regionaleprotezione civile per vedere gli interventi di primaria urgenza”, ha annunciato il. Lavorando piano piano con l’intervento di Protezione civile, vigili del fuoco e tutte le forze che sono state cooptate e dirette in costiera amalfitana si è riuscito intorno alle due...

