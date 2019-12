Cellulare cade nel palo | cerca di recuperarlo ma rimane incastrato FOTO

Leggi la notizia su cronacasocial

(Di domenica 22 dicembre 2019) Per recuperare il suo, che era caduto in unmetallico, è rimastoa testa in giù con l’intero corpo nella fessura. È stato un passante che, vedendo i piedi sporgenti dal, ha chiamato i vigili del fuoco. È successo stamattina, intorno alle 8.30, a Nîmes, città dell’Occitania, nel sud della Francia. I pompieri, giunti sul posto, si sono trovati di fronte un uomo intrappolato in undi metallo al chiosco Esplanade, di fronte all’hotel Novotel. Sembra che questo giovane di 23 anni abbiato di recuperare il suocaduto, scivolando all’interno delda un piccolo portello. LEGGI ANCHE: Ragazza ruba un aereo e si schianta in aeroporto, video. Per tirare fuori il giovane, vittima della sua stessa azione, sono dovuti intervenire i vigili del fuoco e i sanitari, nonché una squadra di EDF (Électricité de France, la maggiore ...

CronacaSocial : Cerca di recuperare il suo cellulare e resta incastrato in un palo (FOTO). Incredibile... ???? LEGGI??… - MarcoMarcusMarc : @matteosalvinimi Ha ragione la professoressa, le auto parcheggiate in sosta vietata, il cellulare che cade per terr… - giusdb : @essexelle @MorenaS64186725 @RacuMara Si vero. Ma ho assistito una scena che compensa gli sbroccamenti. Parente ven… -