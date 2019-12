Leggi la notizia su kontrokultura

(Di domenica 22 dicembre 2019)confessa le difficoltà della storia d’amore colsi è messa a nudosua vita privata in una lunga intervista per il settimanale Gente. La popolare conduttrice di Vieni da Me ha raccontato la splendidacolGuido Maria Brera, dirigente d’azienda e scrittore italiano. In questo periodo la … L'articolocolproviene da KontroKultura.

KontroKulturaa : Caterina Balivo sulla relazione col marito: “Attualmente siamo divisi” - - lamescolanza : Caterina balivo, difficile rapporto con il suo aspetto fisico: la confessione - Il Decoder -