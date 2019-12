Carratelli | “Il Sassuolo non spari sulla croce rossa | Napoli squadra svuotata ed

Leggi la notizia su forzazzurri

(Di domenica 22 dicembre 2019), alla ricerca della vittoria perduta Mimmosulle colonne de Il Roma, parla delche deve affrontare questa sera il. Alla ricerca della vittoria perduta, cinque pareggi e tre tonfi nelle ultime otto partite. Peggio ha fatto solo la Spal ultima (tre punti). E’ il campionato in discesa del. Quanto a dir cos’è, è cosa dura. Lontanissimi i due gol di Milik al Verona, due mesi fa, l’ultima festa al San Paolo. Qualsiasi fosse il progetto di Ancelotti, è andato in frantumi. Sedici punti nelle prime otto partite, cinque nelle successive sette del leader calmo. Deve rimediare Gattuso che ha iniziato perdendo e pare abbia trovato unanon solo di testa, mentre aumentano gli indisponibili. L’emergenza è in difesa, undici gol presi nelle ultime otto gare, Koulibaly out, Maksimovic squalificato e Luperto acciaccato. Ilè pregato ...

